Россиян предупредили о сложностях при вложении средств в драгоценные камни

Финансовый советник, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин отметил, что при вложении в драгоценные камни у человека может возникнуть ряд сложностей и доптрапт, о которых он не задумывался, сообщает «Российская газета» .

Он уточнил, что первая сложность — хранение. На цену камня может повлиять любое повреждение, загрязнение или царапина. Еще с этим активом велик риск кражи, поэтому хранить их следует либо в сейфе, либо в банковской ячейке, а это потребует дополнительных расходов.

По его словам, еще могут быть сложности при реализации. Единого рынка бриллиантов в мире нет, поэтому продать их без оправы можно только компании, специализирующейся на скупке бриллиантов для изготовления ювелирных украшений. Тогда оценка драгоценного камня будет субъективной и может серьезно отличаться от рыночных цен не в пользу владельца.

Если камень находится в ювелирном украшении, то у владельца будет больше вариантов продать, считает эксперт. Например, он может сдать его в скупку или в ломбард, но стоимость украшения будет зависеть от специалиста, который может ее как завысить, так и занизить.

«На мой взгляд, покупать драгоценные камни стоит лишь с ювелирными украшениями, чтобы порадовать себя и близких. Для инвестиций есть более ликвидные и интересные активы», — сказал Родин.