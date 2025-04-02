Россиян предупредили, что цены на кофе будут ухудшаться еще больше

Экономист Калугин: в 2025 году на рынке кофе будет «идеальный шторм»

Экономист Виталий Калугин назвал ситуацию на рынке кофе «идеальным штормом». Неурожай в странах, добывающих кофе привел к значительному повышению цен на продукт на мировом рынке, а в России как раз наблюдается повышенный спроси на кофе, сообщает «ФедералПресс» .

Отмечается, что все отечественные рестораны и кафе подняли цены на кофе на 30-50%. Курс рубля тем временем недостаточно укрепился, чтобы влиять на формирование цен.

«При взметнувшемся потреблении выросли и издержки, поскольку оплата должна быть в валюте, например, в долларах и евро. В любом случае, не в юанях и не в рублях», — добавил экономист.

Оплаты чаще проводятся через корреспондентские счета третьих стран, а логистические затраты продолжают расти. Продукт приходится заводить в страну через Турцию и Среднюю Азию, тем самым увеличивается транспортное плечо. Девальвация рубля также сказалась на изменении цен, а вот курс доллара, по мнению Калугина, особой роли не играет из-за совокупности других факторов.

В заключение эксперт отметил, что ситуация с ценами на кофе в 2025 году продолжит ухудшаться. Подорожание коснется всех видов кофе, однако особенно ситуация затронет цены на натуральные сорта.