Россиян предупредили, что частые мелкие переводы на карты могут приостановить

Сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова рассказала, что с 1 июня 2025 года частые мелкие поступления на карты россиян и переводы от разных людей без объяснений могут быть приостановлены, сообщает Газета.ru .

«С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт», — пояснила она.

Сенатор подчеркнула, что гражданам не стоит беспокоиться, поскольку ограничения будут применяться обоснованно и точечно. Она уточнила, что период временной приостановки операций не должен превышать 10 суток. Однако, если блокировка произошла из-за информации, полученной от компетентных органов других стран, этот срок может быть увеличен до месяца.

Епифанова сообщила, что граждан, чьи финансовые операции приостановлены, будут уведомлять об этом в день блокировки. Росфинмониторинг, в свою очередь, обязан предоставить информацию о причинах в течение трех рабочих дней с момента получения запроса от гражданина.

Чтобы минимизировать вероятность блокировок, Епифанова рекомендовала следовать правилам финансовой гигиены: не передавать данные банковской карты, не принимать денежные переводы от неизвестных лиц, заранее подготавливать документы, подтверждающие законность переводов (договоры, расписки, декларации), а также сообщать банку о необычных операциях, например, перед поездкой за рубеж. Если же блокировка произошла, сенатор посоветовала оперативно предоставить необходимые пояснения и, если потребуется, оспорить решение через Центральный Банк или в судебном порядке. Это позволит сохранить доступ к своим средствам и избежать лишних затруднений, заключила Епифанова.