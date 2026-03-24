Россиян массово не пускают за рубеж по одной причине

Рост числа запретов на выезд за рубеж на 40% — это не отдельная аномалия, а следствие накопленного финансового давления в системе: дорогие кредиты, снижение реальных доходов и высокая закредитованность, заявила РИАМО основатель партнерской сети Devtek, CPA-сети FCN Татьяна Мичурина.

«Когда у человека нет запаса ликвидности, любой сбой — потеря работы, просрочка, рост платежа — быстро приводит к исполнительному производству. Отсюда и почти 9 млн ограничений: это уже масштабная системная история, а не частные случаи», — сообщила эксперт.

Важно понимать, что запрет на выезд — это не причина, а финальная стадия, подчеркивает она. До него проходит цепочка: просрочка, передача долга, судебное решение, работа приставов. Если таких кейсов стало резко больше, значит, на входе система перегружена долгами, которые люди не успевают обслуживать.

Улучшение возможно, но быстро ситуация не развернется. Даже при стабилизации ставок и доходов инерция будет сохраняться: накопленные долги никуда не исчезают, и часть ограничений будет действовать еще длительное время. В краткосрочной перспективе можно ожидать замедления роста, но не резкого снижения, полагает Мичурина.

Со стороны государства ключевая задача — работать не на этапе запрета, а раньше, говорит эксперт. Это упрощение процедур реструктуризации, развитие доступных программ рефинансирования и более жесткий контроль за выдачей кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой. Отдельный блок — развитие инструментов раннего уведомления и работы с просрочкой до суда, чтобы человек мог договориться с кредитором, а не попадал сразу в исполнительное производство.

Для граждан логика простая, но ее игнорируют до последнего: не доводить долг до судебной стадии, констатирует Мичурина. Как только появляется риск просрочки, нужно выходить на кредитора и фиксировать условия: реструктуризация, отсрочка, пересмотр графика. После передачи дела приставам пространство для маневра резко сужается.

«Если говорить прямо, текущий рост запретов — это индикатор того, что значительная часть заемщиков живет на грани финансовой устойчивости. Пока этот баланс не изменится, такие показатели будут повторяться, даже при точечных мерах регулирования», — считает эксперт.

Ранее РБК сообщал, что на 1 января на руках у российских пограничников было 8,9 млн постановлений от приставов о запрете должникам выезжать из России: в 1,4 раза больше, чем год назад.

