Россия за 2024 год на 20% сократила поставки палладия в США

Согласно данным американской таможни, за 11 месяцев 2024 года из России поступило на 20% палладия меньше, чем в аналогичный период 2023 года, сообщает РИА Новости .

В период с января по ноябрь 2024 года Россия поставила в США палладия на общую сумму в 861,9 млн долларов. Эта сумма на 20,2% меньше, чем было годом ранее в эти же месяцы.

Поставки палладия из России в США впервые с 2017 года опустились ниже 1 млрд долларов. Но, несмотря на сокращение поставок, Россия все равно остается на первом месте для Штатов по импорту данного химического элемента.

На втором месте оказалась Южно-Африканская Республика с поставками на 807,2 млн долларов, на третьем месте — Южная Корея с поставками на 92,9 млн долларов. Далее расположились Бельгия и Италия с поставками на 78,8 млн долларов и 34,5 млн долларов соответственно.