сегодня в 16:28

Россия в феврале сократила закупки лекарств из США до исторического минимума

В феврале этого года Россия закупила у США лекарств на минимальную сумму, сообщает РИА Новости .

В последний зимний месяц РФ импортировала американские препараты всего на 10,2 тыс. долларов. Такие показатели стали минимальными за всю современную историю закупок.

Годом ранее за аналогичный период российские компании ввезли лекарств на 748,9 тыс. долларов. Таким образом, сумма закупок упала в 73 раза в годовом выражении.

Импорт медицинских инструментов также упал. Он составил 2,1 млн долларов. Импорт сократился в 2,5 раза за год.

Крупнейшими импортерами американских лекарств в феврале стали Канада (15,7% от всех поставок), Бразилия (11,5%), Нидерланды (8,8%). Доля РФ в закупках составила менее 1%.

Между тем в Москве значительно увеличился выпуск лекарств для сердца и сосудов. Это препараты для предотвращения инфарктов и инсультов, для профилактики образования тромбов, а также терапии повышенного артериального давления.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.