Россия в апреле утроила покупки турецкого шоколада до рекордных 5,6 млн долларов

В апреле текущего года Турция значительно увеличила экспорт шоколада в Россию, превысив показатели прошлого года почти в 3 раза. Это рекордный показатель за все время торговли между двумя странами, сообщает РИА Новости .

По данным турецкой статслужбы, в апреле страна продала России шоколада и других продуктов с его содержанием на сумму 5,6 млн долларов. В годовом исчислении поставки увеличились в 2,7 раза, а в месячном — на 9%.

В общей сложности за первые 4 месяца 2025 года экспорт турецкого шоколада в РФ достиг 19,4 млн долларов, что вдвое больше, чем в прошлом году. А за весь 2024 год объем поставок составил 41,5 млн долларов.

Также в апреле Москва закупила у Анкары различные продукты питания, содержащие шоколад. Сумма сделки составила почти 4 млн долларов. Основную часть закупок составили конфеты с начинкой и без нее.

Кроме того, были импортированы шоколадные изделия без начинки на сумму 1,1 млн долларов, с начинкой — на 502 тыс. долларов. Еще Россия закупила готовые изделия из шоколада весом более 2 кг в виде брикетов, в жидкой, порошкообразной и других формах на общую сумму 8 тыс. долларов.

Ранее стало известно, что в марте 2025 года Россия неожиданно стала главным поставщиком этого овоща на польский рынок. На долю российских огурцов пришлось рекордные 83% импорта, что в 2,5 раза превышает показатели февраля.