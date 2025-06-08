Россия в апреле удвоила закупки рыбы в Турции

По итогам апреля 2025 года Россия нарастила закупку турецкой рыбы в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на статслужбы Турции.

Экспорт рыбы из Турции в российском направлении в апреле 2025 года вырос до 25,3 млн долларов, что в 2,2 раза больше, чем в аналогичный период 2024 года. При этом, по сравнению с мартом 2025 года, поставки рыбы снизились на четверть.

Наибольшей популярностью пользовалась свежая и охлажденная рыба, объем импорта этой продукции составил 16,2 млн долларов. Больше всего закупок пришлось на форель — 13,7 млн долларов, за ней следовали сибас и морской карась — 1,3 и 1,2 млн долларов соответственно.

На импорт замороженной рыбы пришлось 8,7 млн долларов. Меньше всего закупок пришлось на рыбное филе, мясо и фарш. Эту продукцию импортировали на сумму 302 тысячи долларов.

По итогам апреля Россия стала лидером среди стран-импортеров морских деликатесов из Турции. Италия купила рыбы на 21,6 млн долларов, Нидерланды — на 16,7 млн долларов, Греция — на 15,9 млн долларов, а Великобритания — на 15,7 млн долларов.