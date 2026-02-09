Россия увеличила доходы от нефти и газа до 143 млрд долларов вопреки санкциям

Россия в 2024 году увеличила прибыль от экспорта нефти и газа на 25%, несмотря на западные санкции, сообщает АБН24 со ссылкой на немецкие СМИ.

Немецкие журналисты отметили, что Россия продолжает получать значительные доходы от продажи нефти и газа, несмотря на введенные ограничения. По их данным, прибыль России от экспорта этих ресурсов в 2024 году выросла на 25% и достигла 143 миллиардов долларов.

Авторы публикации подчеркнули, что российская стратегия позволила стабилизировать поступления в бюджет даже в условиях новых санкций.

«Нефтяной трюк Путина раскрыт — Россия заработала 143 миллиарда долларов, несмотря на санкции», — заявили журналисты немецкого издания.

Западные эксперты также отметили, что, несмотря на давление, Россия находит способы компенсировать потери от ограничений и сохраняет устойчивость нефтяной отрасли.

