Россия за первые 8 месяцев 2024 года сократила ввоз бананов из Эквадора до 776 000 тонн. Это минимальный показатель с 2012 года, тогда он достигал 755 тысяч тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты по данным Кито.

За январь–август этого года в РФ приехало на 20% меньше бананов, чем за тот же период 2023 года. В среднем за последнее пятилетие российская сторона покупала у Эквадора по 958 тысяч тонн этих фруктов, взяв на себя 20-25% всего бананового экспорта латиноамериканской страны.

Кроме того, за 8 месяцев 2024 года объем поставок в Россию в общем экспорте сократился до 18,9 процента — это минимум с 2001 года. Несмотря на это, Москва остается крупнейшим мировым покупателем, опережая США и Нидерланды.

Между тем «Ростех» также может перестать продавать за рубеж высокотехнологичную продукцию.