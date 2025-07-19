Россия попала в топ-5 государств по вкладу промышленности в экономику

РФ в 2024 году заняла пятое место среди государств мира по вкладу промышленности в экономику. Лидером оказался Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Промышленность в РФ выросла больше других среди 10 наиболее крупных экономик мира. Вклад этой отрасли в ВВП увеличился на 6% до 668 млрд долларов.

Первое место в рейтинге занял Китай с 6,8 трлн, второе США с 5,1 трлн, третье Германия с 1,2 трлн, четвертое Индия с 957 млрд, пятое Россия с 668 млрд. На шестой позиции оказалась Великобритания с 610 млрд, на седьмой Мексика с 586 млрд, на восьмой Франция с 554,9 млрд, на девятой Саудовская Аравия с 554,8 млрд, на 10-й — Индонезия с 549 млрд.

Ранее в Евросоюзе утвердили новый 18-й пакет санкций против России. Он включает в себя снижение потолка стоимости нефти из страны до 47,6 долларов за баррель.