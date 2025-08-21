Глава Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что на Россию никак не повлияют санкции Великобритании и США против киргизского банка «Капитал Банк» и других кредитных организаций, сообщает RT .

По его словам, эти меры вовсе не означают, что страна рухнет. Они могут повлиять только на отдельные сферы.

«Мы все это анализируем и видим. Западные страны, вводящие санкции, тоже это понимают», — сказал лидер Кыргызстана.

Кроме того, он подчеркнул, что вводящие против России санкции страны продолжают вести с ней торговлю. Например, в 2025 году объем торговли стран ЕС с РФ составил 141 миллиард долларов, а Британия заключила с Москвой сделки на 2,2 миллиарда. Одновременно Россия после введения санкций сумела поднять производство и сельское хозяйство на более высокий уровень, начала экспорт ранее импортируемой продукции.