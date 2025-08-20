Россия может отказаться углублять Волго-Каспийский канал

Правительство хочет отказаться от дальнейшего углубления Волго-Каспийского морского судоходного канала для поддержки проходной осадки кораблей на уровне 4,5 метра. Причины в том, что работы стоят дорого, а поступления небольшие, к тому же Каспий мелеет и нужны инвестиции на иных участках, сообщает « Коммерсант ».

Российские власти собираются отказаться от продолжения углубления Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) с 4,2 до 4,5 метров. Об этом рассказал источник, который знает содержание письма заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 31 июля.

В 2023 году на углубление дна на ВКМСК потратили 4,08 млрд рублей, из них 2,08 млрд рублей из бюджета и 2 млрд из средств «Росморпорта». В 2024 году израсходовали 3,51 млрд рублей средств «Росморпорта». В 2025 году на процедуру нужно было потратить 3,53 млрд рублей.

Однако за два года уровень Каспийского моря значительно снизился. Из-за этого вырос объем извлекаемого донного грунта. Подорожали дноуглубительные работы.

При этом «Росморпорт» столкнулся с дефицитом средств на финансирование дноуглубления. Канальный сбор в 2024 году принес только 310 млн рублей.