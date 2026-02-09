сегодня в 11:49

Россия экспортировала черной икры более чем на 3,8 млн долларов в 2025 году

РФ в минувшем году экспортировала черной икры свыше чем на 3,8 млн долларов, сообщает РИА Новости .

Крупнейшими покупателями российской черной икры стали Казахстан с долей в 27%, Белоруссия (15%) и Армения (8%).

Как рассказали в федеральном центре «Агроэкспорт», в 2025 году Россия всего экспортировала икры на 20 млн долларов (700 тонн). Это на треть превышает показатели 2024 года.

На сегодняшний день данные по экспорту в государства ЕАЭС доступны только за 11 месяцев 2025 года.

