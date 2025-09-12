Росптицесоюз отрицает заявления о перепроизводстве яиц в РФ

Российский птицеводческий союз отрицает заявления о перепроизводстве куриных яиц в РФ. Отечественный рынок стабилен, и объем товара соответствует спросу, рассказала журналистам гендиректор организации Галина Бобылева, сообщает ТАСС .

До этого СМИ писали о падении цены на яйца за год на более, чем 25%. Это произошло из-за якобы «кризиса перепроизводства». Отмечалось, что куриных яиц в стране выпускают на 20% больше, чем нужно покупателям.

По словам Бобылевой, Росптицесоюз опровергает публикуемые в средствах массовой информации сообщения о якобы перепроизводстве. Внутренний рынок страны стабилен. Товара производят столько, сколько нужно потребителям.

Поставленные задачи по увеличению объема яиц и уменьшению рыночных цен выполняют. Основные птицеводческие предприятия функционируют в нужном режиме. Уменьшать объемы производства не планируют.