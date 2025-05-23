Росприроднадзор может заняться выявлением неплательщиков экосбора

В России могут принять поправки к закону «Об отходах производства и потребления», согласно которым, Рособрнадзор наделят обязанностью выявлять неплательщиков экологического сбора, сообщает «Коммерсант».

Госдума может рассмотреть предлагаемые изменения в весеннюю сессию. Поправки уже обсудили на заседании комитета ГД по экологии.

Они направлены на повышение эффективности администрирования экосбора, который должны выплачивать производители товаров и упаковки, не занимающиеся их утилизацией самостоятельно. Если изменения будут приняты, то Росприроднадзор сможет контролировать правильность исчисления экосбора и выявлять неплательщиков.

По словам экспертов, новые обязанности увеличат объем работы ведомства, а также усилят давление на бизнес. В результате годовые сборы экологического платежа смогут вырасти до 75 млрд рублей, тогда как в проекте бюджета на 2025–2027 годы заложена гораздо меньшая сумма — всего 3,5 млрд рублей.

Ранее РЭО предложил исключить из тарифного регулирования мусоровозы, не передающие геолокацию. Данные предложения направлены на то, чтобы повысить прозрачность и улучшить работу системы обращения с отходами.