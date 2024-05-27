«Роснефть» направит половину чистой прибыли на дивиденды за 2023 год

Совет директоров российской нефтегазовой компании «Роснефть» выступил с рекомендацией выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 29,01 рублей на обыкновенную акцию. Последний день для покупки акций под дивиденды — 8 июля, сообщает РБК .

По текущим ценам дивидендная доходность составляет 5,02%. Окончательное решение будет принято акционерами на общем собрании, которое состоится 28 июня.

Акции «Роснефти» (ROSN) отреагировали ростом на рекомендацию по дивидендам. По состоянию на 20:13 по Москве котировки находились на уровне 584,2 рублей, в то время как до публикации сообщения с рекомендацией акции стоили 569,95 рублей.

На сегодняшний день «Роснефть» уже выплатила промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев прошлого года в размере 30,77 рублей за акцию.

Ранее стало известно, что банк «Тинькофф» после обновления стратегии представит новую дивидендную политику. Обновленная стратегия развития будет представлена в начале 2025 года.