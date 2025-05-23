«Роскосмос» назвал имя нового гендиректора РКК «Энергия»

Новым генеральным директором Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» стал бывший глава Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени Пилюгина (НПЦАП) Игорь Мальцев. Об этом в своем Telegram-канале рассказала госкорпорация «Роскосмос».

«С 2022 года Игорь Евгеньевич возглавлял Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени Пилюгина. За время работы в НПЦАП под его руководством поставлены на производство и сданы заказчику новые образцы техники, налажена работа по наращиванию собственных производственных мощностей и локализации на предприятии производства новых изделий», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

До того, как стать главой НПЦАП, также занимал руководящие должности. Он был в том числе управляющим директором на Заводе экспериментального машиностроения РКК «Энергия».

За годы работы Мальцев сумел внедрить в том числе современные методы контроля качества выпускаемой продукции, а также усовершенствовал управленческие механизмы.

Ранее сообщалось об еще одних кадровых перестановках в «Роскосмосе». Указом президента РФ Владимира Путина с должности спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса освобожден Юрий Борисов. Его место занял космонавт, Герой России Сергей Крикалев.