Росконгресс: ЕС вряд ли конфискует замороженные активы России

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Страны ЕС вряд ли решатся конфисковать замороженные российские активы, однако при этом продолжат использовать доходы от них, сообщает в исследовании Росконгресса «Перевооружение Европы: как планы Еврокомиссии соотносятся с бюджетной реальностью и возможностями ВПК», пишет РИА Новости .

«Теоретически государства-члены ЕС могли бы одобрить конфискацию российских активов. Однако, учитывая степень риска для финансовой репутации Европы, более вероятно, что Евросоюз продолжит использовать проценты с российских активов напрямую или будет выпускать облигации, обеспеченные этими процентами», — говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что ЕС, США и их союзники заморозили российские активы на общую сумму более 300 млрд долларов (275 млрд евро).

Ранее в Евросоюзе продлили ранее принятые меры в отношении свыше 2,4 тыс. граждан РФ, Белоруссии, Ирана, Китая, КНДР, Сирии, Украины и иных стран из-за российской спецоперации. В антироссийский реестр вошли бизнесмены, чиновники, силовики, общественные деятели и журналисты.

Персональные санкции в отношении физлиц запрещают въезд в ЕС и блокируют финансовые активы в европейских юрисдикциях. Данный механизм действует независимо от экономических санкций Евросоюза против России.