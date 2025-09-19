Роскомнадзор планирует получать 12-15 млрд руб за распространение рекламы в Сети

Роскомнадзор занимается безопасностью граждан и общества в интернете, но еще и вносит положительный вклад в формирование бюджета РФ, сообщил глава ведомства Андрей Липов.

Он уточнил, что система учета рекламы стала новым источником доходов федерального бюджета. Так, с 2025 года введен трехпроцентный сбор с распространения рекламы в Сети.

«По предварительным расчетам, уже при первом начислении, за II квартал 2025 года, сбор пополнил казну почти на 4 млрд рублей. Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12–15 млрд рублей ежегодно», — сказал Липов в интервью газете «Известия».

По его словам, кроме сбора за рекламу, Роскомнадзор проводит еще сбор за использование радиочастотного спектра.

Как уточнил руководитель Роскомнадзора, в прошлом году доходы ведомства были 43,2 млрд рублей, в этом прогнозируется 46 млрд рублей.

