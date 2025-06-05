Роботов в Москве привлекают к работе в новых отраслях

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В Москве роботов обучают работать в роли грузчиков, фермеров и кладовщиков

В российской столице набирает обороты робототехническая индустрия. Специалисты внедряют роботов в агропромышленность, на склады и фермы. В I квартале 2025 года объем производства машин, в том числе роботов, вырос на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, в настоящее время более 550 промышленных предприятий задействовали в производстве роботов и паллетайзеры.

«Логистические дроны делают инвентаризацию в 10 раз быстрее, даже при минус 25 градусов. Агророботы обрабатывают до 8 га в час и снижают использование химии на 95%», — рассказал Собянин.

При содействии городских властей разработчики автоматизированных комплексов в Москве увеличивают ассортимент и объемы выпускаемых устройств. Производственные процессы становятся безопаснее и результативнее благодаря внедрению инновационных технологий. Спектр областей применения роботизированных решений постоянно расширяется усилиями столичных инженеров.