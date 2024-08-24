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РИА Новости: Китай в 4 раза увеличил импорт меди из России в июле

В прошлом месяце КНР в четыре раза увеличила объем закупок меди из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию китайской статистической службы.

Пекин импортировал у Москвы металла на сумму 334 млн долларов в июле. Показатель стал максимальным с ноября 2023 года.

В июле Россия поднялась на шестое место по объему китайского импорта меди. Ее доля составила 5,4%.

На первое месте среди импортеров меди в Китай находится Демократическая Республика Конго. Она поставляет КНР металл на сумму 1,3 млрд долларов. Доля среди поставщиков ресурса Пекину составляет 20,7%.

Ранее китайские банки начали возвращать платежи от российских импортеров. Это происходит из-за того, что некоторые финансовые учреждения придерживаются санкций США и ЕС.