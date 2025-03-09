РФ увеличила продажу удобрений в Соединенные Штаты до максимума с мая

Россия в январе продала США удобрения на рекордные с мая 85,5 млн долларов

РФ в январе увеличила объем поставок удобрений в Соединенные Штаты до рекордных значений с мая 2024 года. Американские компании нарастили объем закупки ресурсов на 20% в годовом выражений — до 85,5 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный анализ информации статистической службы США.

В январе 2025 года у России на 25% увеличились продажи азотных удобрений в Соединенные Штаты — до 66,4 млн долларов. Замечен рост реализации калийных подкормок — практически на 5% или 18,5 млн. Смешанные удобрения Вашингтон закупил всего на 613 тыс. долларов.

Несмотря на рост продаж, РФ в январе 2025 года опустилась на третье место среди государств-поставщиков удобрений в США. На второе место поднялась Саудовская Аравия. Страна нарастила экспорт за год в 3,5 раз — до 114,3 млн долларов.

Канада все еще лидер по объему поставок. Она продала США удобрений в январе на сумму 316,3 млн долларов.

Ранее сообщалось, что РФ экспортировала США товара этой категории на сумму 1,1 млрд долларов в 2024 году.