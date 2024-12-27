РФ перенаправила экспорт сжиженного газа в Азию в преддверии санкций ЕС

Россия переориентировала поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) на азиатские рынки в преддверии вступления в силу санкций Евросоюза, сообщает РБК со ссылкой на Argus.

Доля Европы в общем объеме поставок российского СУГ составляла 80% в 2022 году. В 2023 году ЕС принял санкции об ограничениях на импорт СУГ из РФ. Они вступили в силу 20 декабря 2024 года после годового переходного периода.

В преддверии ограничений Россия перенаправила экспорт СУГ в страны Центральной Азии. Переориентация началась еще в 2023 году. За январь–ноябрь 2024 года общий экспорт СУГ из России упал на 7%, до 3 млн тонн. Поставки в Европу снизились на 27%.

При этом железнодорожные поставки СУГ в Центральную Азию за этот же период выросли в 3,4 раза, а в Китай — на 42%. Также КНР увеличила импорт СУГ автотранспортом на 60%.

Несмотря на такую динамику, эксперты ожидают снижения экспорта российского СУГ в 2025 году.

Ранее стало известно, что стоимость СУГ в России рухнула в два раза из-за санкций. В начале текущей недели цены на топливо опустились почти до 15 тыс. руб. за тонну.