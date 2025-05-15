РФ и ОАЭ: взаимная заинтересованность в экономическом партнёрстве растет

Последние пять лет товарооборот между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами постоянно увеличивается, что свидетельствует о взаимном интересе к экономическому взаимодействию стран, заявила РИАМО руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра.

Россия стала одним из ключевых партнёров ОАЭ, констатирует она. Товарооборот между странами за последние пять лет вырос почти в шесть раз, превысив 1 трлн рублей в 2023 году.

«Россия активно экспортирует в Эмираты нефть, алмазы, золото, сельхозпродукцию и металлы. В ответ ОАЭ поставляют в Россию машины, химическую продукцию, продовольствие и драгоценности», — говорит Танцюра.

Таким образом, отношения между странами динамично развиваются, укрепляя взаимную заинтересованность в экономическом партнёрстве, резюмирует эксперт.