Эмираты занимают стратегически важную позицию в отношениях с Россией, оставаясь открытыми для инвестиций и развивая совместные инициативы, что приводит к увеличению культурного обмена и туристического потока. В то же время они сталкиваются с международными ограничениями и санкциями, которым успешно противостоят благодаря мудрой и взвешенной политике, сообщил РИАМО сооснователь и стратег компании TLS GROUP Никита Баранов.

Когда в 2022 году США подняли вопрос о транзите санкционных грузов через территорию Эмиратов, местные власти выбрали путь, направленный на сохранение взаимовыгодных связей и избежание конфронтации, отметил эксперт. Они ввели систему МОФА-пермита (сокращенное название специального сертификата, который выдает МИД ОАЭ) для контроля грузового транзита, демонстрируя приверженность международным нормам. В ответ на запросы США о возможном обходе санкций ОАЭ подчеркивают свою готовность вести легальную торговлю и управлять нейтралитетом.

«Эмираты осознают риски, связанные с зависимостью от американского влияния и доллара, что может привести к политической нестабильности. Поэтому они присоединились к БРИКС и стремятся развивать двусторонние отношения с Россией», — заявил Баранов.

Хотя объем торговли и инвестиций пока невелик, рынок стабилизировался, и ОАЭ остаются привлекательной площадкой для российских бизнесменов, открывая перспективы для дальнейшего сотрудничества, резюмировал эксперт.