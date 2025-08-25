Резидент ОЭЗ «Дубна» запустил новые линии парфюмерно-косметической продукции

Компания «Биофармлаб» на своей производственной площадке в особой экономической зоне «Дубна» запустила выпуск продукции на двух новых линиях. Запуск новых мощностей позволит предприятию выпускать 40 тыс. единиц парфюмерно-косметической продукции в сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Общий объем инвестиций компании «Биофармлаб» в проект парфюмерно-косметического производства на территории ОЭЗ «Дубна» уже составляет почти 1,5 млрд рублей. В этом году компания запустила сразу два новых объекта своего производственно-складского комплекса. Сегодня предприятие приступило к производству продукции на новых мощностях — в сутки здесь будет выпускаться 40 тыс. единиц парфюмерно-косметической продукции», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Две современные автоматизированные линии компании установлены в новом производственном корпусе. В течение месяца были проведены работы по их пусконаладке, а на днях начался выпуск продукции на новом оборудовании.

«Запущены линия розлива косметических средств во флаконы, а также вторая линия по производству бальзамов для губ, в том числе в форме стиков. Для нас это значимый шаг вперед по существенному увеличению производственных возможностей, выводу предприятия на новый уровень. Данное оборудование позволит производить дополнительные 40 тыс. единиц продукции в сутки», — рассказал генеральный директор ООО «Биофармлаб» Иван Дымчук.

На фоне активного роста мощностей «Биофармлаб» заявляет и о намерениях по расширению ассортимента косметики для губ. В следующем году по планам компании портфель продукции могут пополнить 30 косметических новинок по уходу за губами.

«На данный момент мощность предприятия «Биофармлаб» составляет более 15 млн упаковок высококачественной парфюмерно-косметической продукции в год, а выручка от ее реализации превышает 2 млрд рублей. Такой результат стал возможен благодаря активному инвестированию компании в развитие бизнеса, а также за счет преференций, действующих на территории ОЭЗ», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

В ОЭЗ «Дубна» компания производит парфюмерно-косметические средства торговых марок LIBREDERM, Sebocelin, Vegan up и AEVIT. Продукция компании продается по всей России, а также экспортируется в 19 стран мира, в том числе в Китай, Вьетнам, Монголию и страны СНГ. В прошлом году бренд вышел на арабский регион — в ОАЭ, Катар, Иран.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.

В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.