Резидент ОЭЗ «Дубна» вдвое увеличит выпуск медицинских консолей

Компания «ВестМедГрупп» выпускает медицинское оборудование на территории особой экономической зоны «Дубна». В этом году компания выпустила более 2 500 настенных медицинских консолей CADUCEUS. Об этом стало известно в рамках акселератора «Технологии и инновации», который прошел на площадке особой экономической зоны «Дубна». В следующем году инвестор планирует увеличить это число вдвое. Такое оборудование является частью систем организации жизнеобеспечения пациентов отечественных лечебных учреждений, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Компания «ВестМедГрупп» работает на территории ОЭЗ «Дубна» с 2016 года. Предприятие разрабатывает и производит медицинское оборудование. Сегодня выпуск продукции ведется на арендованных площадях инновационно-технического центра «Ломоносов» и ведет строительство собственного офисно-производственного комплекса. Сегодня на предприятии трудоустроено более 130 человек. Общий объем вложенных инвестиций в производство составляет свыше 1,7 млрд рублей», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В группу компаний входят компании-резиденты «Кадуцей» и «Кадуцей Электроникс», проекты которых направлены на создание и внедрение ПО для разрабатываемого высокотехнологичного оборудования.

На территории ОЭЗ выпускаются медицинские консоли с подводом коммуникаций, станции сжатого медицинского воздуха, больничные кровати, инновационные транспортные изоляторы, газификаторы криогенные стационарные, медицинские газы и кислородные смеси, модульные фельдшерско-акушерские пункты и другая медицинская продукция.

В числе продукции — настенные консоли различных модификаций, основными преимуществами которых являются обеспечение возможности оперативного подключения к газовым магистралям и сети электропитания, организация общего и местного освещения, а также компактное размещение дополнительного оборудования у койки пациента или у рабочего места медицинского персонала.

«В 2026 году мы планируем вдвое увеличить количество выпускаемых предприятием консолей для оснащения государственных и частных медицинских учреждений Подмосковья и других регионов России. Кроме того, мы намерены выпустить на рынок ряд нового современного оборудования под брендом CADUCEUS. Разработанные специалистами компании «ВестМедГрупп» новые электроэнцефалографы, системы для анестезии, стерилизаторы, моечно-дезинфицирующие машины, аппараты ИВЛ и передвижные рентгеновские системы на данный момент проходят процедуру регистрации и лицензирования», — сообщил технический директор ООО «ВестМедГрупп» Алексей Коркин.

Продукция «ВестМедГрупп» предназначается для применения в лечебно-профилактических учреждениях разного профиля, в том числе служб скорой и экстренной медицинской помощи, анестезиологии и реаниматологии.

«ОЭЗ «Дубна» — это современная площадка, которая предлагает все условия для развития высокотехнологичных компаний. На площадке работает более 40 производителей медицинской продукции. Эти предприятия реализуют важнейшие проекты, которые способствуют повышению уровня жизни региона и всей страны», — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.