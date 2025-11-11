Резидент ОЭЗ «Дубна» решает кадровый вопрос за счет местного вуза

Порядка 90% сотрудников компании «Смартсофтвер», которая является резидентом ОЭЗ «Дубна», составляют выпускники Государственного университета Дубны. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Смартсофтвер» работает в сфере IT и ведет крупные проекты, в том числе с государственными заказчиками. Кадровая политика компании ориентирована на работу с местной молодежью. Такой подход позволяет закрывать не только текущие кадровые потребности организации, но и обеспечивает основу для кадрового резерва.

«Сегодня у нас в компании работает более 50 сотрудников. 90% из них — это ребята, которые закончили или еще учатся в Государственном университете Дубна. При этом мы не берем в штат всех подряд выпускников — мы ведем работу с потенциальными сотрудниками еще когда они являются студентами. Хакатоны, образовательные модули — участие в этих и других аналогичных мероприятиях позволяют нам выявлять наиболее подготовленных специалистов», — рассказал исполнительный директор «Смартсофтвер» Андрей Секретарев.

ОЭЗ «Дубна» поддерживает взаимодействие резидентов площадки с местным университетом. Управляющая компания ОЭЗ организует тематические хакатоны, ярмарки вакансий и другие мероприятия, которые позволяют работодателям находить сотрудников, в том числе и из числа выпускников Государственного университета Дубны.

«За последние 3 года работу на территории ОЭЗ «Дубна» получили более 300 выпускников местного университета. Многие нашли работу на ярмарках вакансий, которые мы проводим дважды в год. На наших хакатонах работодатели ищут себе сотрудников на перспективу. Также наши резиденты активно используют программы целевого обучения. Вся эта кадровая работа является неотъемлемой частью развития и роста нашей площадки», — подчеркнул гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с молодыми учеными Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. Он назвал важными задачами поддержку науки и создание достойных условий для ученых.

«Для их (ученых — ред.) привлечения нужно создавать необходимые условия, чтобы мы могли рассчитывать на значительные практические результаты. Важно обеспечить комфортный быт людям, которые «творят», — заявил Воробьев.