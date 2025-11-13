РЭО: в 3 квартале 2025 года собираемость платежей составила 93,8%

В третьем квартале общероссийский уровень платежной дисциплины за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) стабилизировался на отметке 93,8%. По сравнению с данными за тот же квартал прошлого года, этот показатель остается стабильным. Наибольшие результаты продемонстрировали Северо-Западный, Уральский и Центральный федеральные округа. Десять субъектов Российской Федерации показали сбор платежей с населения, превышающий 100%, что свидетельствует как о высокой ответственности жителей, так и об эффективной работе региональных операторов, сообщила пресс-служба РЭО.

«Мониторинг финансового состояния региональных операторов по федеральным округам показал разнородную, но в целом позитивную картину. Мы видим, что система обращения с ТКО продолжает развиваться, и собираемость платежей находится на высоком уровне. Результаты третьего квартала подтверждают эффективность внедряемых механизмов и ответственность участников. Особое внимание со стороны Российского экологического оператора уделяется регионам, где наблюдается снижение показателей, для оперативного реагирования и выработки комплексных решений. Успехи в работе с населением и особенно с юридическими лицами — это результат совместных усилий и четкой работы региональных операторов», — сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Северо-Западный федеральный округ сохраняет первенство с результатом 97,1%, полностью повторив прошлогоднее значение. Уральский федеральный округ, показав рост на 1%, вышел на уровень 94,5%, а Приволжский федеральный округ сохранил достигнутый в прошлом году показатель в 94,4%.

Центральный федеральный округ также демонстрирует устойчивость, сохраняя собираемость на уровне 94,3%. В Сибирском федеральном округе зафиксирован незначительный, но позитивный прирост в 0,4% относительно прошлого года, что позволило достичь 93,2%. Дальневосточный федеральный округ показал результат, идентичный прошлогоднему, — 90,3%.

В Северо-Кавказском федеральном округе произошло снижение показателя на 2% — до 84,4%, а в Южном федеральном округе — на 1,5%. Главной причиной снижения в этих регионах стали процедуры, связанные со сменой региональных операторов, стартом их работы и этапом подписания договоров с потребителями.

Отдельного внимания заслуживают регионы, где сбор платежей с населения превысил 100%. В число лидеров вошли Магаданская, Курганская, Кемеровская, Калининградская и Челябинская области, Республики Крым, Татарстан и Алтай, а также Чукотский автономный округ и Красноярский край. Столь высокий результат был обеспечен добросовестным отношением граждан и эффективной деятельностью региональных операторов в этих субъектах.

В категории «иные потребители» (юридические лица) успехи еще более значительны. Собираемость превысила 100% в 44 зонах деятельности региональных операторов. Абсолютными лидерами здесь стали Республика Бурятия (собираемость более 180%), Воронежская область (125%), Ульяновская область (118%) и Иркутская область (115%).

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевой миссией является построение в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология» пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и использование в хозяйственном обороте как минимум 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.