РЭО проведет молодежную конференцию по экономике замкнутого цикла

Российский экологический оператор объявил о проведении второй научно-практической конференции для студентов под названием «Экономика замкнутого цикла — молодежный взгляд». Мероприятие состоится в рамках предстоящего Российского экологического форума (РЭФ-2025). Организаторами выступают ППК «РЭО» и Российский университет дружбы народов (РУДН), сообщила пресс-служба РЭО.

«Мы уверены, что именно молодежь задает вектор развития отрасли на будущее. Подобные инициативы позволяют студентам не только проявить себя в научных исследованиях, но и предложить реальные решения, которые можно применить в практике. Для РЭО важно создавать такие площадки, где формируется новое поколение специалистов, способных развивать экономику замкнутого цикла и экологическую культуру в стране», — отметили в пресс-службе РЭО.

Цель конференции — найти талантливых студентов, поддержать их интерес к экологической тематике, обменяться опытом и распространить принципы экономики замкнутого цикла. Участники представят проекты, посвященные переработке отходов, ответственному потреблению и производству, цифровизации сферы, климатически нейтральным технологиям, а также перспективам энергетической утилизации твердых коммунальных отходов.

Мероприятие пройдет в три шага: прием заявок и тезисов — с 16 сентября по 16 октября, отбор лучших работ — с 16 по 26 октября. Очный финал запланирован в рамках Молодежного дня РЭФ, где десять финалистов выступят с докладами. Тезисы 20 лучших работ войдут в итоговый сборник конференции.

К участию приглашаются студенты российских и иностранных вузов любой специальности и уровня подготовки. Подробные условия участия и форма заявки доступны в положении на сайте форума.

По всем организационным вопросам и для подачи тезисов следует обращаться к Керимовой Валерии Мухтеремовне: kerimova-vm@rudn.ru, +7 (977) 468-66-06.

Справочно: Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее ключевая задача — формирование в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года стартовал новый нацпроект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». Одно из его направлений посвящено формированию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ТКО, захоронение не более 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичного сырья.