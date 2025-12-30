РЭО: президент продлил переходный период РОП для импортеров не из стран ЕАЭС

Отдельные особенности исполнения обязательств в рамках расширенной ответственности продлены до 1 января 2028 года. Данная мера касается импортеров продукции и упаковки, происходящих из государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным закон вносит соответствующие коррективы в Закон «Об отходах производства и потребления», сообщила пресс-служба РЭО.

Федеральный закон от 29 декабря 2025 г. № 495-ФЗ скорректировал части 8, 9 и 10 статьи 7 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 451-ФЗ.

В соответствии с новыми нормами, до 1 января 2028 года на импортеров товаров и упаковки из стран, не являющихся членами ЕАЭС, не распространяются требования о предоставлении отчетности о массе, уплате экологического сбора или направлении уведомления о самостоятельной утилизации до момента выпуска товаров таможенными органами для внутреннего потребления. Таким импортерам (за исключением участников специального эксперимента) надлежит уплачивать экосбор и представлять отчетность о массе до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом.

Кроме того, поправками продлен срок проведения эксперимента для отдельных категорий товаров, включая товары в упаковке. Процедура эксперимента регламентирована постановлением Правительства РФ от 1 июня 2024 г. № 750, изменения в которое будут обнародованы в ближайшее время.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России целостную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образуемых ТКО, сокращение доли захоронения таких отходов до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.