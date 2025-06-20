Remoney: инвестиции в сумки в РФ интересуют пока только богатых коллекционеров

Обеспеченные граждане разных стран мира стали чаще инвестировать средства в люксовые сумки, однако в России этот сегмент интересует только богатых коллекционеров, сообщает «Лента.ру» .

«В Европе и Азии (особенно в Японии, Южной Корее и ОАЭ) рынок инвестиционных сумок уже давно стал частью финансовой культуры. Это связано как с любовью к предметам роскоши, так и с ограниченным выпуском люксовых моделей, что подогревает спрос», — рассказала директор по развитию ReMoney Елена Кулигина.

По словам Кулигиной, в России инвестиции в сумки на данный момент интересуют только богатых коллекционеров. Круг таких людей в стране довольно ограничен. В него входят коллекционеры и клиенты премиум-сегмента в возрасте от 30 до 45 лет.

За последние десять лет вложения в элитные сумки принесли больше прибыли, чем золото инвесторам. Некоторым удалось даже удвоить свои деньги, перепродавая аксессуары на специальных сайтах. Цены на известные модели сумок, такие как Birkin и Kelly, постоянно растут, это помогает защитить деньги от обесценивания.