Ректор ВАВТ рассказала, как простимулировать инвестиции

В открытой студии «ФедералПресс» на полях форума «Россия — Казахстан» в Уфе ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Виттория Идрисова ответила, как отразится высокая ключевая ставка на инвестициях и экономических связях, сообщает «ФедералПресс» .

Она положительно оценила уровень развития торгово-экономических связей между всеми участниками ЕАЭС. Одним из основных факторов, способствующих росту экономик стран ЕАЭС, по ее словам, является промышленное производство — ежегодный рост составляет более 4%. Если сопоставить это с мировыми темпами, то цифры действительно впечатляют, подчеркнула Идрисова. Это связано с глубокими интеграционными связями, которые существуют между странами Евразийского союза.

По ее словам, на территории ЕАЭС активно развиваются проекты, реализация которых ранее была затруднена. В частности, это включает в себя производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции, для которой требуется определенный объем рынка.

«Рынок ЕАЭС сейчас — это порядка 200 млн человек. И это позволяет куда-то двигаться. А в перспективе говорить об углублении партнерства внутри союза», — подчеркнула Идрисова.

Обсуждая возможное негативное влияние ограничений на инвестиции, связанных с ростом ключевой ставки, на внешние экономические связи России с дружественными государствами, она отметила, что увеличение ставки замедляет инвестиционные процессы. Это замедление уже ощущается, и, по прогнозам Минэкономразвития, к концу года оно будет только усиливаться.

По ее мнению, поддержание развития промышленности, а также малого и среднего бизнеса в таких условиях иногда невозможно, а в большинстве случаев весьма затруднительно. Тем не менее правительство, Центральный банк и Минэкономразвития вместе с другими федеральными учреждениями реализуют согласованную стратегию в сфере экономического роста и инфляционных тенденций.

Что касается непосредственно инфляции, которая продолжает оставаться на высоком уровне, несмотря на повышение ключевой ставки, спикер отметила, что существует множество факторов, одной из ключевых причин ее роста является увеличение зарплат в России.

Чтобы это не влияло на экономику негативно, важно работать над повышением эффективности и производительности труда, особенно это касается оптимизации бизнес-процессов, заключила Идрисова.