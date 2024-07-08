Регистрация на новые экскурсии стартовала в рамках проекта «Открой#Моспром»

Новый сезон экскурсий по предприятиям столицы в рамках проекта «Открой#Моспром» состоится с 15 по 31 июля. Жители могут зарегистрироваться для участия уже прямо сейчас, сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Участникам экскурсии покажут, как изготавливают разную продукцию, и расскажут историю промышленных компаний города. По словам Гарбузова, проект «Открой#Моспром» является одним из самых популярных. Благодаря ему москвичи и гости столицы узнают о промышленности города.

«Мы отмечаем очень большой спрос на такие экскурсии со стороны родителей с маленькими детьми, которые с удовольствием принимают участие в мастер-классах наших заводов. Конечно, проект крайне востребован старшеклассниками, которые стоят перед выбором профессии и заинтересованы в специальностях будущего. Во время экскурсии жители столицы могут своими глазами увидеть практически все этапы производства продукции на предприятиях», — добавил он.

Министр поделился, что в новом сезоне участники смогут посетить свыше 20 заводов. Там организуют более 120 экскурсий и около 60 мастер-классов.

Участники побывают на ООО «Фабрика вентиляции ГалВент». Продукцию предприятия устанавливают в домах и нежилых зданиях по всей России. Гостям расскажут, как создают системы вентиляции в современном мире.

В число участников нового сезона вошел завод по выпуску кабельной продукции «Москабельмет». Посетители увидят изготовление продукции, востребованной в разных сферах. Ее создают по всем современным стандартам.

Впервые в прошлом сезоне гостей приглашали на научно-производственное предприятие «Доза». Компания разрабатывает и производит дозиметры, спектрометры и радиометры.

Проект «Открой#Моспром» начал свою работу в столице в 2019 году. Сейчас в рамках программы доступно более 10 форматов мероприятий. Сюда входят экскурсии на предприятия, мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и прочее. То, насколько значим проект, подтверждают многочисленные награды. Программу отмечали в категориях «Образование и наука» — в рамках программы «Лучшие социальные проекты России», «Регион- наставник по промышленному туризму» — в рамках программы агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» — и «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что с начала 2024 года участниками проекта стали около 1 млн человек.