Регионы внедрят образовательные методики «Московской технической школы»

Сотрудничество Москвы и Калужской области по образовательному проекту «Московская техническая школа» («МТШ») будет направлено на подготовку специалистов инженерно-техническй направленности для промышленности. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он назвал вопрос обеспечения высококвалифицированными кадрами различных отраслей актуальным не только для Москвы, но и для других субъектов РФ.

«Столица обладает богатым опытом профессиональной подготовки специалистов промышленности и готова делиться успешными практиками в этой сфере. Так, по поручению Сергея Собянина передовые образовательные методики „Московской технической школы“ будут внедрены на территории Калужской области», — заявил Ликсутов.

«МТШ» предоставит калужским предприятиям уже существующие курсы и предложит разработать новые. Также пройдут различные лекции и мастер-классы.

Как заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, в сентябре промышленники Калужской области смогут воспользоваться образовательными программами «МТШ» онлайн на сайте проекта.

«В октябре мы разработаем и запустим для них первые спецкурсы. Кроме того, планируем включить в образовательную программу вузов и колледжей региона прикладные учебные модули, в том числе в сфере информационных технологий, строительства и реконструкции учебно-лабораторных и учебно-производственных комплексов», — добавил Гарбузов.

Замгубернатора Калужской области Дмитрий Разумовский рассказал, что на территории региона работает большое количество промпредприятий по выпуску высокотехнологичной продукции. Развитие кадрового потенциала сектора является одним из приоритетов в работе областного правительства.

«Опыт реализации „Московской технической школы“ положительно зарекомендовал себя на территории столицы и имеет значительный потенциал к тиражированию в других субъектах РФ», — сказал Разумовский.

Образовательный проект правительства Москвы «Московская техническая школа» был запущен в 2021 году для повышения квалификации занятых на производстве инженеров. Сейчас в доступе находятся свыше 200 курсов по 10 общим и 4специальным направлениям. Среди них — «Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии», «Робототехника и сенсорика», «Промышленный дизайн». Уже свыше 2,7 тыс. специалистов получили практические и теоретические знания, которые они могут использовать в работе с инновационными технологиями.