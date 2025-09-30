Рефинансирование и реструктуризация займов требуют проверки кредитной истории

Прежде чем обращаться в банк за услугами рефинансирования или реструктуризации кредитов, необходимо проверить содержимое своей кредитной истории и внести в нее исправления в случае наличия неверных сведений. Это позволит претендовать на более адекватные рыночные ставки, сообщил РИАМО эксперт по финансам и кредитам ГК Cosmovisa Григорий Давыдов.

Ни один банк с ходу не предоставит гражданину услугу ни рефинансирования, ни реструктуризации. Одобрение напрямую зависит от качества кредитной истории клиента и его текущей платежеспособности, подчеркнул эксперт.

Поэтому, прежде чем обращаться в банк за услугами рефинансирования или реструктуризации кредитов, необходимо проверить содержимое своей кредитной истории и внести в нее исправления в случае наличия неверных сведений. Это позволит претендовать на более адекватные рыночные ставки, а не на завышенные предложения «для проблемных клиентов», заявил Давыдов.

«Устранив ошибки в кредитной истории, заемщик не „отбеливает“ ее, а восстанавливает ее объективность. Банк видит реальные обязательства, корректную долговую нагрузку, а не искаженный в худшую сторону кредитный портрет „сомнительного клиента“», — отмечает эксперт.

То же самое справедливо и для получения одобрения от банка на реструктуризацию существующего кредита. С качественной кредитной историей на руках заемщик укрепляет свою переговорную позицию. Он демонстрирует, что ранее допущенные проблемы были вызваны не финансовой недисциплинированностью, а всего лишь техническими ошибками в кредитной истории, подчеркнул Давыдов.

«Сам факт того, что человек предпринял ряд шагов для ее актуализации, говорит в пользу такого заемщика, свидетельствует о его добросовестном отношении к фактам и обязательствам. Подобное поведение заставит банк более благожелательно отнестись к просьбе о реструктуризации кредита, и он предложит такому клиенту максимально удобные условия по выплатам и срокам», — считает эксперт.

