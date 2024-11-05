РБК: бразильская TOTVS покинула российский IT-проект «Национальная платформа»

Российская компания «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) завладела 19% доли в проекте фирмы из Бразилии TOTVS. Вместе им принадлежало предприятие «Национальная платформа», а теперь 100% акций находятся в руках у НКК, сообщает РБК .

«Национальную компьютерную корпорацию» открыли в 2003 году. Ее учредителями были четыре на тот период ведущие фирмы в РФ — Landata, «Аквариус», «АНД Проджект» и OCS.

В 2019 году у НКК была выручка в размере 215 млрд рублей. Но в 2021-м «Аквариус» и OCS покинули проект.

Компанию «Национальная платформа» открыли в 2016 году. Сначала 100% фирмы были в руках у «Ай Кью холдинга», входившего в НКК, но потом 19% акций достались бразильской TOTVS.

Фирма создала аналог программ 1С и SAP для российской промышленности — ERP-платформу автоматизации предприятий для разных сфер промышленности. Сейчас ее разработкой «Ма-3» пользуются некоторые крупные российские корпорации.