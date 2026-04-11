Разница в зарплатах ведущих IT-разработчиков и мидлов уменьшилась почти в 6 раз

Зарплата ведущих IT-разработчиков «подешевела», если раньше сеньоры получали на 30–60% больше мидлов, то сейчас разрыв по некоторым направлениям сократился почти в 6 раз, сообщает Baza .

2 года назад оплата труда IT-специалистов сильно зависела от их опыта работы. Сотрудник со стажем 6 лет получал сильно больше мидла, который на рынке только 3 года.

В 2026 году сотрудники со средним стажем почти догнали профи по зарплатам: она выросла до 40%, а выплаты «гуру» — максимум на 7%.

Сильнее всего это видно на рынке QA Manual, где разрыв в зарплатах уменьшился свыше чем в 6 раз. В 2024 году «уверенный середнячок» зарабатывал около 219 тыс. рублей, а сеньор — 325 тыс. рублей. В 2026 году у мидла з/п стала составлять 264 тыс. рублей, а у профи —285 тыс. рублей.

У айтишников, которые специализируются на Python, разница за два года оказалась чуть слабее — примерно в 4 раза. Зарплата мидлов достигает уже 415 тыс. рублей, а у сеньоров она выросла только на 40 тыс.

Меньше всего пострадали IT-специалисты в аналитике и frontend. У этих сотрудников разница зарплат профи и мидлов составляет всего 1,5–2 раза.

По словам операционного директора крупной IT-компании Selecty Ксении Шереметьевой, сеньоры сегодня почти обесценились, так как компаниям выгоднее прокачивать команды мидлов вместо найма очень дорогих, хоть и опытных специалистов. Поэтому IT-рынок становится более плоским — разница в зарплатах сокращается.

