Размер пособия по уходу за ребенком в 2025 году превысит 32 тыс рублей

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет в 2025 году составит 32 721 рубль при средней зарплате, сообщает Газета.ru .

В 2025 году размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет при средней зарплате составит 32 721,83 рубля. Эта сумма будет выплачиваться до достижения ребенком полутора лет.

При уходе за двумя детьми размер пособия увеличится до 65 443,66 рубля, а за тремя и более детьми — до 81 804,58 рубля. Экономист пояснил, что размер выплаты зависит от средней зарплаты за два года, предшествующих назначению пособия. В 2023 году средняя зарплата составила 74 854 рубля, в 2024 году — 89 069 рублей.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за одним ребенком до полутора лет с 1 февраля 2025 года увеличен на 9,5% и составляет 10 103,83 рубля. Максимальная сумма выплаты достигает 68 995,48 рубля.