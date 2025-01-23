Размер материнского капитала с 1 февраля увеличится до 912 тыс рублей

В феврале 2025 года в России проиндексируют материнский капитал, размер которого в общей сложности увеличится до 912 тысяч рублей, об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков, пишет ТАСС .

«Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей, это почти на 80 тысяч», — сообщил Котяков.

Об индексации материнского капитала Котяков рассказал на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Стоит отметить, что речь идет о материнском капитале на второго ребенка при учете, что сертификат за первенца не был использован.

Ранее сообщалось, каким будет материнский капитал в 2025 году и кто может его получить. В большом материале РИАМО также рассказывается о том, на какие цели можно направить деньги.