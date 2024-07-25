Расширены площади Центра компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ им. Баумана

сегодня в 15:20

Более чем в три раза расширена площадь Центра компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ им. Баумана в «Руднево», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В обновленных помещениях будут располагаться учебные аудитории, лаборатории, постоянная экспозиция отечественных деталей для беспилотных авиационных систем.

«Также в планах на этот год — оснащение Центра новейшим учебным оборудованием, включая сервер для обучения нейронных сетей, 3D-принтеры, автоматический установщик чип-компонентов и др», — уточнил градоначальник.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили, что расширение Центра позволит увеличить долю отечественных комплектующих в этой и смежных отраслях промышленности.

Директор Центра компетенций «Беспилотные авиационные системы» МГТУ им. Н. Э. Баумана Алесь Логинов подчеркнул, что важность локализации Центра компетенций БАС МГТУ заключается в том, что это способствует сближению мира образования и бизнеса, стимулирует инновации и обеспечивает развитие высокотехнологичных отраслей.

«Такое соседство также позитивно влияет на качество образовательных программ и параллельное с учебным процессом создание изделий под присмотром опытных конструкторов от резидентов индустриального парка», — заключил Алесь Логинов.