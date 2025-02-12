Раскрыто, на какую сумму выдадут льготных ипотек в 2025 году

«Дом РФ»: льготных ипотек в 2025 году выдадут на 2,6 трлн рублей

Объем выдачи льготной ипотеки в 2025 году будет равен почти 2,3-2,6 трлн рублей. Об этом РИА Новости рассказал руководитель аналитического центра «Дом РФ» Михаил Гольдберг.

В 2024 года выдача субсидируемых ипотек на жилье снизилась до 3,6 трлн рублей. В 2023 году эта цифра была больше — 4,8 трлн.

Снижение произошло из-за окончания массовой выдачи льготных кредитов.

Ранее сообщалось, что Московская область заняла второе место по количеству взятых «Семейных ипотек» в 2024 году.