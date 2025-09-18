Раскрыто, к каким ужасающим последствиям в РФ приведет увеличение отпуска

сегодня в 15:46

Омбудсмен Порочкин предсказал рост цен в РФ при увеличении отпуска до 35 дней

Увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска в РФ с 28 до 35 суток спровоцирует рост цен в России. Работодатели понесут убытки, а некоторые компании и вовсе могут обанкротиться, рассказал Газете.ru омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

Последствия такой инициативы будут негативными. Прежде всего ускорится инфляция, считает омбудсмен.

Из-за роста расходов на оплату более длинных отпусков увеличится стоимость услуг и товаров. Предприниматели постараются компенсировать затраты, сказал Порочкин.

Будет увеличена финансовая нагрузка на бизнес. Наибольший ущерб будет нанесен малым и средним предприятиям. Они могут не справиться с увеличившейся нагрузкой, считает омбудсмен.

Еще вырастет вероятность банкротств в фирмах, работающих в сферах с небольшой маржой. У них могут начаться финансовые трудности, которые приведут к закрытию, добавил Порочкин.