Райт рассказал, когда у США закончатся деньги на поддержание ядерного арсенала

Райт: деньги на поддержание ядерного арсенала США закончатся в октябре 2025 года

По словам министра энергетики США Криса Райта, финансирование, выделенное правительством на содержание ядерных сил и контроль за ядерными угрозами, будет исчерпано к концу октября из-за продолжающегося в стране шатдауна, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Райт заявил, что одной из ключевых задач возглавляемого им министерства является поддержание в рабочем состоянии ядерного потенциала страны и отслеживание действий потенциальных противников, выявление террористических угроз и пресечение распространения опасных материалов в мире. Райт выразил уверенность, что имеющихся средств хватит для продолжения работы до конца текущего месяца.

«Важнейшей задачей министерства энергетики является поддержание ядерного арсенала нашей страны и наших возможностей по отслеживанию действий злоумышленников, выявлению терроризма и распространения материалов по всему миру… Думаю, у нас хватит средств, чтобы держать людей до конца этого месяца», — заявил министр энергетики США.

Ранее Министерство энергетики США уведомило сотрудников Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) о приостановке работы в связи с отсутствием утвержденного бюджета на 2026 финансовый год.

В уведомлении указывалось, что данное решение принято в связи с экстренным прекращением деятельности ведомства из-за недостатка бюджетных средств. Уведомление будет действовать в течение 30 дней и может быть отменено в случае принятия Конгрессом временной резолюции о финансировании министерства энергетики.

Ранее Крис Райт уже предупреждал, что из-за шатдауна в ближайшие дни ведомство может столкнуться с нехваткой средств, предназначенных для обеспечения безопасности ядерных запасов, что, по его мнению, «создает угрозу для страны».

