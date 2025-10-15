Райффайзенбанк открыл внебиржевые торги 10 голубыми фишками

Райффайзенбанк запустил внебиржевые торги 10 российскими голубыми фишками. Это произошло после того, как кредитная организация весной закрыла клиентам доступ к покупке ценных бумаг на Мосбирже, сообщает газета «Ведомости» .

На внебиржевой площадке Райффайзенбанка ранее можно было купить 23 облигации, теперь доступны 28, а также 10 акций. Это ценные бумаги Сбербанка, «Сургутнефтегаза», «Газпрома», «Лукойла», «Роснефти», «Новатэка», «Норникеля», «Русгидро», «Яндекса», ВТБ, «ТКС холдинга» и X5 Group. В «Райффайзен инвестициях» клиенты могут видеть ограниченный список ликвидных бумаг.

Как отметила младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Клюева, отказ Райффайзенбанка от биржевых торгов, скорее всего, стал продолжением процесса, направленного на прекращение работы в РФ. Руководитель управления поддержки и развития проектов «Финама» Константин Молчанов допустил, что причина может крыться в нежелании взаимодействовать с подсанкционной биржей.

В брокерских компаниях не верят, что решение запустить внебиржевые торги некоторыми акциями повлияет на доходы банка. Клюева также считает, что если бы Райффайзенбанк хотел нарастить доходы, то расширил бы свою деятельность, в том числе возобновил биржевые торги. Аналитик «Финама» Игорь Додонов уверен, что решение в основном связано с тем, чтобы позволить ряду клиентов продолжать торги.

