Qatar Energy: отказ от газа из РФ может ударить по Европе

Государственный министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что решение ЕС к 2027 году полностью отказаться от поставок газа из РФ вызывает недоумение, пишет ТАСС .

По его словам, этот шаг может ударить по Евросоюзу.

«Это довольно озадачивает… Если это действительно так, это будет очень пагубно для Европы…» — отметил он.

Ранее Евросовет одобрил предложение Еврокомиссии о постепенном прекращении импорта газа из России, начиная с 1 января 2026 года, предусматривая переходный период для действующих соглашений до 1 января 2028 года.

Россия, в свою очередь, придерживается позиции, что отправка вооружений Украине препятствует мирному урегулированию, напрямую вовлекает государства-члены НАТО в конфликт и представляет собой «опасную игру».

До этого в МИД России заявили, какую сумму Евросоюз потерял после того, как стал вводить санкции против России.

