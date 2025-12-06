Qatar Energy: отказ от газа из РФ может ударить по Европе
Государственный министр по вопросам энергетики Катара и гендиректор Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что решение ЕС к 2027 году полностью отказаться от поставок газа из РФ вызывает недоумение, пишет ТАСС.
По его словам, этот шаг может ударить по Евросоюзу.
«Это довольно озадачивает… Если это действительно так, это будет очень пагубно для Европы…» — отметил он.
Ранее Евросовет одобрил предложение Еврокомиссии о постепенном прекращении импорта газа из России, начиная с 1 января 2026 года, предусматривая переходный период для действующих соглашений до 1 января 2028 года.
Россия, в свою очередь, придерживается позиции, что отправка вооружений Украине препятствует мирному урегулированию, напрямую вовлекает государства-члены НАТО в конфликт и представляет собой «опасную игру».
До этого в МИД России заявили, какую сумму Евросоюз потерял после того, как стал вводить санкции против России.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.