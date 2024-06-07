сегодня в 16:03

Путин заявил о пониженной ставке по налогу на прибыль для ИТ-компаний из РФ

Для российских ИТ-компаний будет установлена пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, для поддержки отечественной ИТ-отрасли разработан целый ряд мер. Это в том числе учет с повышенным коэффициентом расходов на российские цифровые решения при расчете налога на прибыль.

«А также установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% для российских ИТ-компаний», — заявил Путин.

В пятницу глава государства выступает на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума. Модерирует сессию политолог Сергей Караганов.