Путин: в России достигли рекордного снижения уровня бедности

В России уровень бедности достиг рекордного снижения за всю историю страны. По итогам прошлого года он составил 7,2%, сообщил президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

«Позитивная динамика здесь сохраняется. По итогам первого квартала текущего года, по сравнению с тем же показателем год назад, численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась более чем на 2 млн», — рассказал Путин.

Также глава государства отметил, что в целом по экономике уровень российских зарплат пока недостаточный. Он подчеркнул необходимость формирования экономики больших зарплат на основе роста производительности труда.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Это главное событие в мире экономики и бизнеса и крупнейший российский деловой форум. В рамках мероприятия политики, чиновники и представители бизнеса обсуждают экономику и другие темы.