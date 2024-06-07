Путин: Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли

Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, несмотря на введенные против нее санкции, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу глава государства выступает на Петербургском международном экономическом форуме. Модерирует пленарное заседание политолог, историк, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов.

«Несмотря на все препятствия и нелегитимные санкции, Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, активно развивает логистику, географию сотрудничества. Так, укрепляются наши отношения со странами Азии», — сказал Путин.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. В этом году он идет под девизом: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».